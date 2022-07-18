المهدية: إيقاف شخص بتهمة الاتجار في العملة دون ترخيص وشخصين آخرين من أجل تكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 19:27قراءة: 0 د, 51 ث
      
داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمهدية، اليوم الاثنين، منزل شخص أصيل معتمدية البرادعة بالمهدية أين حجزت مبالغ مالية بالعملة التونسية والأجنبية، وتولت بموجب ذلك إيقاف صاحب المنزل بتهمة الاتجار في العملة دون ترخيص، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني بالمهدية كمال العبيدي.


وأوضح العبيدي، في تصريح لـ"وات"، أن المداهمة، التي تمت بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، أسفرت عن حجز أكثر من 70 الف دينار (عملة تونسية) وحوالي 5 آلاف يورو، مع آلة لعد الأوراق النقدية، مشيرا إلى أعوان الأمن حرّروا محضرا في الغرض مع إحالة الموقوف والمحجوز على أنظار فرقة الحراسة والتفتيشات التابعة للديوانة التونسية.
من جهة أخرى، تمكّن أعوان مركز الأمن العمومي بالشابة، بالتعاون مع قوات الحرس الوطني، اليوم أيضا، من إيقاف شخصين وإدراج شخص ثالث في التفتيش بتهمة تكوين وفاق من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة، وفق ذات المصدر.


وأوضح العبيدي ان أعوان الأمن داهموا منزلا يشتبه في إيواءه لمهاجرين غير نظاميين، وأسفرت المداهمة عن حجز مركب بحري مخبأ داخل المنزل المذكور وعن ايقاف شخصين بينما لاذ شخص ثالث بالفرار.

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