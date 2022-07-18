الهيئة الفرعية للانتخابات تونس1 ..انطلاق توزيع المواد الانتخابية

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قال عضو الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 محمد الصالح الطرابلسي اليوم الاثنين ان توزيع المواد الانتخابية على الهيئات الفرعية قد انطلق منذ امس الاحد وذلك تحت حماية الجيش الوطني والشرطة.واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا ان الهيئة شرعت في عملية تكوين اعضاء مكاتب الاقتراع منذ يوم 13 جويلية الجاري والى غاية يوم 20 جويلية مفسرا ان عملية التكوين تعلقت باجراءات الاقتراع والفرز وتوضيب المواد الانتخابية نهاية يوم الاقتراع على الاستفتاء الذي سيجرى يوم 25 جويلية الجاري .وبين في السياق ذاته ، أن الهيئة الفرعية بصدد انتداب أعوان تجميع النتائجوحول رسم المربعات الخاصة بالحملة ، ابرز الطرابلسي ان بلدية تونس وبالتنسيق مع الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1، قد انتهت منذ اول امس السبت من رسم كل المربعات.يشار الى أن رئيس الدولة قيس سعيّد، كان شدد خلال لقائه بقصر قرطاج مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يوم 11 جويلية الجاري، ومع وزير الداخلية توفيق شرف الدين يومي 12 و 15 من نفس الشهر، على ضرورة التزام كل الأطراف بما في ذلك مؤسسات الدولة والمرافق العمومية بالحياد التام، وتوفير كل الشروط اللازمة لانجاح استفتاء 25 جويلية.ويجرى الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية، وايام السبت والاحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج.ويتم الاعلان عن النتائج الاولية للاستفتاء في اجل اقصاه يوم الخميس 28 جويلية .