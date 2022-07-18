نظمت جمعية "المليون ريفية والبدون ارض"، صباح اليوم الاثنين، خيمة دعائية بالسوق الاسبوعية بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية بولاية قبلي، خصصت لحث رواد السوق على التصويت ب"نعم" في الاستفتاء على الدستورواوضحت المنسقة الجهوية للانشطة الانتخابية لهذه الجمعية مبروكة لعجال ل"وات" ان هذا النشاط الذي يعتمد اكثر على التواصل المباشر مع رواد السوق الاسبوعية بمنطقة نويل او التحول للتواصل مع الاهالي في منازلهم، يرمي الى اقناع اكبر عدد من الناخبين على التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد الذي "يمثل قطعا مع الماضي وبناء لجمهورية الغد التي تلبي انتظارات جميع التونسيين" على حد تعبيرهاوقالت لعجال ان "الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية الى حد الان تعكس توجها واضحا لضمان سيادة الشعب والقطع مع مرحلة اللادولة" وفق تعبيرها، وثمنت "تضمن الدستور الجديد لفصل يقضي باحداث مجلس اعلى للجهات سيسهر على التوزيع العادل للثروة ودفع التنمية الشاملة بمختلف ربوع البلاد دون مماطلة او تسويف"، وفق قولها.وفي ذات الاطار اعتبرت لعجال ان التصويت ب"نعم" "سيمثل اولى الخطوات في بناء تونس الغد وتونس الجديدة التي تدافع على حقوق المراة وتضمن العيش الكريم لكافة متساكنيها اينما كانوا".