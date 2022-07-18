توزر: الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات تنظم نشاطا دعائيا للدعوة الى التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 14:45قراءة: 0 د, 34 ث
      
نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات اليوم الاثنين في مدينة توزر أولى أنشطتها الدعائية ضمن الحملة الانتخابية على الدستور الجديد، وفق العضو المكلف بالحملة عادل الزبيدي.


وتم وفق تصريح الزبيدي ل"وات" تنظيم موكب جاب شوارع المدينة تم خلاله تحسيس المواطنين بضرورة التصويت على الدستور والمشاركة يوم 25 جويلية، كما نظمت الجمعية في ساحة الاستقلال أمام مقر الولاية حفلا تنشيطيا تم خلاله توزيع الافتات والمعلقات الداعية الى المشاركة في التصويت.

وبين أن النشاط المرخص من الهيئة العليا للانتخابات، تضمن عدة فقرات متنوعة، حيث من المنتظر أن تنظم في الفترة المقبلة ندوتين سياسيتين وموكبا ختاميا.


وقال إن الحملة الدعائية للتصويت على الدستور تهدف الى تحقيق نسبة تصويت ب"نعم" على الدستور لا تقل عن 65 بالمائة.

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