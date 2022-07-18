استعدادات وزارة الدّاخليّة لتأمين إستفتاء 25 جويلية

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قامت الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة (شرطة، حرس وطني وحماية مدنيّة) ووزارة الدّفاع الوطني، بشحن وتأمين مسالك نقل المواد الإنتخابيّة يومي السبت والأحد الفارطين، إلى المراكز الجهويّة التابعة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئات الفرعيّة والمخازن التابعة لها، والبالغ عددهم 26 مركزا على مستوى الجمهوريّة، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين الإستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، بأن عمليّة نقل المواد الإنتخابيّة المخصصّة لمكاتب الإقتراع بالخارج تتواصل يومي 18 و 19جويلية إلى مطار تونس قرطاج لشحنها.كما أوردت الوزارة في بلاغها، أنها قامت بتكوين وتأهيل الأفراد التابعين لها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وتمّ إعداد الدّليل التوجيهي الخاصّ برجل الأمن لتأمين الإستفتاء ومراكز الإقتراع، في إطار الحياد التامّ والنزاهة والشفافيّة، وفقا للنصوص المعمول بها.وأضافت أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية، قامت من جهتها بمعاينات وقائيّة لكافة المنشآت المخصّصة للعمليّة الإنتخابيّة، بالتنسيق المباشر مع مصالح وزارة الصحّة العموميّة.وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تخصيص الموارد البشريّة والمادية اللازمة لتأمين العمليّة الإنتخابيّة يوم 25 جويلية الجاري، بالتنسيق التام مع الجيش الوطني من حيث الإقتراع ونقل النتائج إلى مراكز التجميع والفرز بجميع جهات الجمهوريّة، فضلا عن تأمين المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة إلى غاية الإعلان عن النتائج.