تصنيف المحترفات للتنس - انس جابر في المركز الخامس

حلت التونسية انس جابر في المركز الخامس في تصنيف اللاعبات المحترفات للتنس الصادر اليوم الإثنين.
وحافظت البولونية إيغا شفيونتيك على الصدارة متقدمة على الإستونية أنيت كونتافيت واليونانية ماريا ساكاري.
وشهدت المراكز العشرة الأولى تغييرا واحدا تمثل بصعود الأمريكية جيسيكا بيغولا مرتبة واحدة إلى السابعة على حساب مواطنتها دانيال كولينز.
وفي مايلي ترتيب العشر الأوليات :
1- البولندية إيغا شفيونتيك 8336 نقطة
2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326 نقطة
3- اليونانية ماريا سكاري 4190 نقطة
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4- الإسبانية باولا بادوسا 4030 نقطة
5- التونسية أُنس جابر 4010 نقطة
6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267 نقطة
7- الأمريكية جيسيكا بيغولا 3087 (+1) نقطة
8- الأمريكية دانيال كولينز 3022 (-1) نقطة
9- الإسبانية غاربينيي موغوروي 2886 نقطة
10- البريطانية إيما رادوكانو 2717 نقطة
وحافظت البولونية إيغا شفيونتيك على الصدارة متقدمة على الإستونية أنيت كونتافيت واليونانية ماريا ساكاري.
وشهدت المراكز العشرة الأولى تغييرا واحدا تمثل بصعود الأمريكية جيسيكا بيغولا مرتبة واحدة إلى السابعة على حساب مواطنتها دانيال كولينز.
وفي مايلي ترتيب العشر الأوليات :
1- البولندية إيغا شفيونتيك 8336 نقطة
2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326 نقطة
3- اليونانية ماريا سكاري 4190 نقطة
4- الإسبانية باولا بادوسا 4030 نقطة
5- التونسية أُنس جابر 4010 نقطة
6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267 نقطة
7- الأمريكية جيسيكا بيغولا 3087 (+1) نقطة
8- الأمريكية دانيال كولينز 3022 (-1) نقطة
9- الإسبانية غاربينيي موغوروي 2886 نقطة
10- البريطانية إيما رادوكانو 2717 نقطة
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