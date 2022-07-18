الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل جوائز الدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي

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أعلنت إدارة المعرض الوطني للكتاب التونسي في بلاغ لها أمس عن جوائز الدورة الرابعة التي ستقام من 13 إلى23 أكتوبر2022 بمدينة الثقافة.واختارت الهيئة المديرة لهذه الدورة برئاسة الكاتب يونس السلطاني، تكريم عدد من المبدعين التونسيين بإطلاق أسمائهم على جوائز العام الحالي، وقد حددت يوم 20 أوت آخر أجل لتقديم الترشحات، على أن يتم الإعلان عن المتوجين يوم افتتاح المعرض.وتتضمن الجوائز خمسة فروع تبلغ قيمة كل واحدة منها 10آلاف دينار وهي جائزة نور الدين بوجلبان في الإبداع الشعري وجائزة محمود بلعيد في الإبداع القصصي وجائزة محمد الباردي في الإبداع الروائي وجائزة جون فونتان في الإبداع الفكري والنقد الأدبي وجائزة علياء ببو في أدب الأطفال (الناشئة).ويجب أن يكون المترشح لإحدى هذه الجوائز تونسيا وأن يكون الكتاب المرشح صادرا عن دار نشر تونسية بين جانفي2020 وأوت 2022. كما تشترط هيئة التنظيم ألا يكون العمل بحثا تقدم به صاحبه لنيل شهادة جامعية، وألا يكون العمل المرشح قد نال سابقا إحدى الجوائز، ولا منشورا على الحساب الخاص.وينبغي أن يتضمن الملف نسخة من عقد النشر وسيرة المؤلف الذاتية وخمس نسخ من الكتاب المرشح للجائزة فضلا عن استمارة الترشح.وتودع ملفات الترشح مباشرة بمكتب ضبط إدارة المعرض الوطني للكتاب التونسي أو عبر البريد المضمون الوصول على عنوان المعرض 16 مكرر نهج النمسا لافايات 1002 تونس.