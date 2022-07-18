السيلية يتعاقد مع التونسي بلال السعيداني لموسم واحد

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أعلن نادي السيلية الرياضي تعاقده مع اللاعب التونسي بلال السعيداني لمدة موسم واحد ينتهي في صيف عام 2023.وذكر النادي في بيان له أن السعيداني سيكون عنصرا أساسيا في فريق السيلية للموسم الرياضي المقبل وقد انضم لتدريبات الفريق فور توقيعه عقد الانتقال للنادي.وسبق للسعيداني الذي يلعب في مركز متوسط ميدان اللعب لنادي السيلية في موسم 2019-2020 قبل أن ينتقل للبطولة السعودية رفقة نادي ضمك.ويتطلع السيلية لبداية مميزة في الموسم الرياضي المقبل بعد أن عانى في الموسم الماضي باحتلاله المركز الحادي عشر قبل الأخير والذي فرض عليه خوض مباراة فاصلة مع وصيف بطولة الدرجة الثانية من أجل البقاء في الدرجة الأولى.وسيقص السيلية شريط مبارياته في البطولة القطرية بمواجهة الغرافة في الثاني من أوت المقبل على ملعب خليفة الدولي.