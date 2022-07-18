متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الاثنين 18 جويلية

المنستير: تسجيل 4766 حالة نشطة منها 229 إصابة إضافية بفيروس "كورونا"

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تطور مجموع الحالات النشطة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة الصحية بالمنستير إلى 4766 حالة بعد التصريح بتاريخ 16 جويلية الجاري بجملة 229 إصابة إضافية من بينها 31 حالة مقيمة بالمستشفيات وحالتين بمصحات خاصة بالجهة، وفق الإدارة الجهوية للصحة.وكشفت نتائج تحاليل 456 عيّنة عن ايجابية 52 في المائة منها، حيث ارتفع منذ بداية جائحة "كورونا" مجموع الإصابات إلى 63 ألفا و801 إصابة منها 57 ألفا و874 حالة تعافي و1161 حالة وفاة إلى غاية 16 جويلية الجاري، حسب ذات المصدر.وتصنف الجهة الصحية بالمنستير ذات مستوى اختطار "مرتفع جدّا" حيث حافظت على معدل إصابات لكلّ 100 ألف ساكن مرتفع بلغ 595 إصابة خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى حدّود 16 جويلية الجاري، وتراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن في نفس الفترة على مستوى المعتمديات بالجهة بين 920 إصابة بالبقالطة و171 إصابة ببني حسان.وتجاوزت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن 500 إصابة على مستوى معتمديات البقالطة، والوردانين ب783 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر ب766 إصابة، وقصر هلال ب722 إصابة، والمنستير ب720 إصابة، وزرمدين ب710 إصابات، وبنبلبة ب615 إصابة، وجمال ب587 إصابة، والمكنين ب520 إصابة. وبلغت بمعتمديات طبلبة 491 إصابة، وقصيبة المديوني 274 إصابة، والساحلين 220 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، حسب آخر معطيات محيّنة للإدارة الجهوية للصحة.