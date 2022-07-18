المنستير: ارتفاع نسق حملة الاستفتاء للجمعيات والأشخاص الطبيعيين المناصرين لمشروع الدستور الجديد

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شهد نسق حملة الاستفتاء نهاية الأسبوع كثافة في الأنشطة لجمعيات أو أشخاص طبيعيين مناصرين للدستور وذلك على مستوى معتمديات البقالطة وبنبلية والمكنين (سيدي بنور) والمنستير والساحلين.وأكد لوات فهمي الوصيف المشارك في حملة الاستفتاء كشخص طبيعي والذي ركز يوم الأحد في السوق الأسبوعية بالبقالطة خيمة دعائية أنّه مساند للدستور الجديد "من أجل جمهورية جديدة ومستقبل واعد فالسلطة للشعب وهو الذي سيقول كلمته بالنسبة إلى الدستور" قائلا "يكفي ما عشناه من نكسات وغم وتجويع وتخوين" مشيرا إلى أنّ شعار حملته "اليد في اليد لبناء البلاد ومستقبل أولادنا".وتم تركيز خيمة دعائية أيضا مساء يوم الأحد بالسوق الأسبوعية ببنبلة لستة جمعيات كلّها مناصرة للدستور وقد ذكر رئيس جمعية نور القمر للتنمية والتضامن ببنبلبة توفيق ابراهم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ هذه الجمعيات تناصر الدستور الجديد لأنّه يقطع مع ممارسات العشرية الماضية التي همشت مصالح الشعب ودعمت الفساد واربكت الدولة.وأضاف رئيس الجمعية العامة للتنمية والشؤون الاجتماعية عز الدّين بوستة أنّه تم اختيار مساندة مشروع الدستور الجديد "لإعادة هيبة الدولة مشيرا إلى أنّهم انطلقوا منذ أمس في حملة الاستفتاء نظرا لأنّ البنوك لم تفتح لهم حسابا جاريا وسيواصلون حملتهم بتنظيم خيمة الثلاثاء المقبل أمام الولاية ويوم السبت 23 جويلية الجاري في ساحة الفنون إلى جانب تنظيم قوافل نحو مختلف المناطق بالجهة.وأكد رئيس جمعية المحافظة على التراث والأدب الشعبي البشير بكار في تصريح لوات أنّ مناصرة الدستور تعود الى انه يكرس سلطة الشعب.ونظمت مساء أمس بساحة الفنون جمعية المليون ريفية والبدون أرض وممثلو سهيل النمري حملة دعائية للتصويت بنعم حيث ذكر لوات علي الفالحي المنسق الجهوي لهذه الجمعية اأنّهم يعتبرون أنّ الدستور الجديد سينظم السلط ويعيد للدولة هيبتها.ونظمت مساء أمس قبالة رباط المنستير الأثري المنظمة الوطنية لشباب تونس حملة دعائية مناصرة للدستور وأفاد وات اليوم رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم أنّه تم توجيه منذ انطلاق حملة الاستفتاء عددا من التنابيه متعلقة بعدم احترام الآجال القانونية المسبقة للإعلام بالنشاط.وعاين اليوم بالمنستير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمنستير فاروق بوعسكر مدى تقدم التحضيرات لاستفتاء 25 جويلية الجاري بالمنستير معتبرا أنّ الجهة جاهزة مشيرا إلى أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير تسلمت أمس المواد الانتخابية وانطلقت في توضيبها على أن يقع توزيعها على مراكز الاقتراع يوم 24 جويلية الجاري...