بنزرت: شاب يضرم النار في جسده بسبب خلافات  عائلية 


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 07:42قراءة: 0 د, 33 ث
      
أقدم مساء أمس شاب من مواليد سنة 1986أصيل منزل بورقيبة على سكب كمية من البنزين على جسده ،ومحاولة الانتحار حرقا على مستوى نهج غاندي بمعتمدية تينجة ،بحسب ما افاد به مصدر محلي مسؤول مراسل وات .


وبين المصدر ذاته انه تم عند اخطار المصالح الامنية والحماية المدنية والصحية ،نقل الشاب على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة لتلقي الاسعافات الاولية ،قبل توجيهه لمستشفى الحروق البليغة ببنعروس لتلقي العلاجات اللازمة.

واضاف نفس المصدر ان الشاب اصيب بحروق من الدرجة الثانية في مستوى الكتفين والعنق والوجه ،و ان الابحاث الاولية اشارت الى ان اسباب اقدام المعني على سكب البنزين على جسده ومحاولة الانتحار تعود لمشاكل عائلية بالاساس ،وفق تعبير المصدر نفسه.



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