فاروق بوعسكر: هيئة الانتخابات وضعت خطة بديلة لسد الشغورات في أعضاء مكاتب الاقتراع خاصة بالمناطق النائية والحدودية

افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن بعض المراكز النائية الموجودة في المناطق الريفية والحدودية لن تشهد اقبالا كبيرا من فئة الشباب للترشح إلى عضوية مكاتب الاقتراع مما جعل الهيئة تضع خطة بديلة لسد الشغورات وذلك عن طريق الاستعانة بأعضاء المكاتب الذين عملوا مع الهيئات السابقةوقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال زيارة اداها اليوم الاحد الى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان وقاعة تجميع النتائج للوقوف على اخر الاستعدادات اللوجستية والمادية بكافة مراكز الاقتراع ، ان الاستعدادات للاستفتاء حاليا هي في المرحلة الأخيرة قبل يوم 25 جويلية موضحا ان كل الهيئات الفرعية في تونس وفي الخارج بصدد تنظيم المواد الانتخابية في انتظار إرسالها لجميع مراكز الاقتراعولاحظ ان الاستفتاء سيجرى في حوالي 4500 مركز اقتراع يضم 11200 مكتب اقتراع في تونس وقرابة 300 مركز اقتراع في الخارج مضيفا ان هذه المراكز مستعدة لاستقبال أكثر مو 9 ملايين ناخب مسجلين في السجل الانتخابي اليا او اختيارياواشار الى انه تم تعزيز عدد اعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع وبلغ عددهم حوالي 70 الف عون وسيعملون يوم الاستفتاء بالتداول نظرا لطول ساعات العملاما بالنسبة للمخالفات التي تم رصدها إلى حد الآن خلال الحملة اكد بوعسكر انها تتمثل بالخصوص في استعمال علم تونس وشعارها في المعلقات الاشهارية وورود تشكيات بشان عدم حياد بعض السلط الجهوية والمحلية لافتا الى انه يتم كذلك مراقبة الحملات على مواقع التواصل الإجتماعي