وزارة الاسرة والمرأة والطفولة تؤكد سلامة المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بقمرت اثر اندلاع حريق بالفضاء الخلفي لها


Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 - 22:07قراءة: 0 د, 29 ث
      
افادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بأن حريقا اندلع مساء اليوم الاحد، بمساحة محدودة من الفضاء الخلفي لمؤسسة رعاية كبار السنّ بقمرت، مؤكدة سلامة كلّ المقيمين بهذه المؤسسة الرعائيّة.


واضافت الوزارة في بلاغ لها أنه تمت السيطرة على الحريق وإطفاءه فورا بتدخّل الاطار المشرف على المؤسسة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية التي سارعت بالتنقّل على عين المكان، مشيرة إلى عدم تسجيل أيّة خسائر تذكر جرّاء هذا الحريق.

وتشير التحريّات الأوليّة، وفق ما جاء في البلاغ ذاته، إلى أن الحريق ناتج عن إلقاء أحد كبار السنّ المقيمين بالمؤسسة لبقايا سيجارة تسببت في اشتعال النيران بملابس قديمة مركونة بالمكان.

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