متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الأحد 17 جويلية

المنستير: : حالة وفاة و302 إصابة إضافية بفيروس كورونا و50 فاصل 60 في المائة نسبة التحاليل الإيجابية



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سجّلت الجهة الصحّية في المنستير حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ مصرّح بها بتاريخ 15 جويلية الجاري ليتطوّرالعدد الجملي منذ بداية الجائحة إلى 1161 وفاة وفق آخر حصيلة أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة في المنستير.وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 50 فاصل 60 في المائة بالنسبة إلى 591 تحليل جديد بتاريخ 15 جويلية الجاري.وسجّل في ذات التاريخ التصريح بجملة 302 من الإصابات الإضافية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع المجموع منذ بداية الجائحة إلى 63 ألفا و572 إصابة علاوة على تطوّر الحالات النشطة في الجهة إلى 4608 حالة نشطة من بينها 26 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بولاية المنستير حسب نفس المصدر.وحافظت الجهة الصحية بالمنستير على نسق متصاعد في الإصابات الإضافية بفيروس كورونا المستجد إذ بلغ معدّل الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير خلال الأيّام الأربعة عشر الأخيرة وإلى حدّ 15 جويلية الجاري 590 إصابة أي أنّ مستوى الاختطار في الجهة مرتفع جدّا جدّا.وتتراوح الإصابات خلال نفس الفترة لكلّ 100 ألف ساكن في 10 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بالجهة بين 920 إصابة في البقالطة و522 إصابة في معتمدية طبلبة ومثلها في معتمدية المكنين.