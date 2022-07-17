قابس : جمعية "المليون ريفية والبدون أرض " تنظم خيمة تحسيسية في شاطئ قابس الجنوبية في إطار حملة الاستفتاء

في نطاق حملة الاستفتاء الوطني بخصوص الدستور الجديد نظمت اليوم جمعية المليون ريفية والبدون أرض حملة تحسيسية بشاطئ " الكازما" من معتمدية قابس الجنوبية.ودعا نشطاء هذه الجمعية في اللقاءات التي جمعتهم بالمواطنين الى عدم التخلّف عن هذه المحطة الهامة والإقبال بكثافة على هذا الاستفتاء والتصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد، معتبرين أن هذا الدستور سيساعد على القطع مع العشرية السوداء التي فقّرت الشعب وأضاعت خيرات وموارد البلاد ومؤكّدين أن الشعب قد أراد وقرّروأنه المؤسس والباني لتونس الجديدة التي ستحقق الحياة الكريمة لكل مواطنيها، حسب رأيهم.واعتبر نشطاء هذه الجمعية ان الدستور الجديد بسيط ويتميز بقربه من المواطن ويكرّس سيادة الشعب ويوحّد الدولة ويعيد لها هيبتها كما أنه سيضع حدّا للفساد وسيكرّس علوية القانون على الجميع وسيحقق العدالة الاجتماعية التي ينشدها كل التونسيين والتونسيات وفي مقدمتهم الفئات المفقرة والمهمّشة، وفق تقديرهم.