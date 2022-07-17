بطولة افريقيا للتايكواندو - خليل الجندوبي يتوج بالذهب للمرة الثالثة على التوالي

احرز خليل الجندوبي الميدالية الذهبية لوزن اقل من 58 كلغ في البطولة الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة الرواندية كيغالي وذلك عقب فوزه في الدور النهائي على المغربي عمر الاكحل 2-0.ويعد هذا التتويج الثالث على التوالي لخليل الجندوبي على المستوى القاري.وكان الجندوبي فاز في الدور نصف النهائي على المصري اياد بركات بالضربة القاضية.وتحصل الجندوبي بفضل هذا التتويج على 40 نقطة في سباق الترشح إلى أولمبياد باريس..ويحتل الجندوبي المركز الرابع عالميا حسب تصنيف شهر جويلية الحالي علما وان المصنفين ال 6 الاوائل في العالم يترشحون مباشرة الي أولمبياد باريس 2024 دون خوض الدورات الترشيحية طبقا لللوائح الفنية للاتحاد الدولي.