بطولة افريقيا للتايكواندو - خليل الجندوبي يتوج بالذهب للمرة الثالثة على التوالي

photo archives

Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 - 16:14قراءة: 0 د, 30 ث
      
احرز خليل الجندوبي الميدالية الذهبية لوزن اقل من 58 كلغ في البطولة الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة الرواندية كيغالي وذلك عقب فوزه في الدور النهائي على المغربي عمر الاكحل 2-0.
ويعد هذا التتويج الثالث على التوالي لخليل الجندوبي على المستوى القاري.

وكان الجندوبي فاز في الدور نصف النهائي على المصري اياد بركات بالضربة القاضية.
وتحصل الجندوبي بفضل هذا التتويج على 40 نقطة في سباق الترشح إلى أولمبياد باريس..
ويحتل الجندوبي المركز الرابع عالميا حسب تصنيف شهر جويلية الحالي علما وان المصنفين ال 6 الاوائل في العالم يترشحون مباشرة الي أولمبياد باريس 2024 دون خوض الدورات الترشيحية طبقا لللوائح الفنية للاتحاد الدولي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249899



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 17 جويلية 2022 | 18 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:32 05:13 03:26
Babnet
32°
Babnet35°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2537°-2538°-2639°-2636°-27
  • Avoirs en devises
    23930,8

  • (15 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21031 DT        1$ =3,18744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juil)   1153,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   