نظم حزب آفاق تونس، اليوم الأحد، إجتماعا شعبيا بقاعة المعرض بمدينة سليانة دعا خلاله أنصاره إلى التصويت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء.ودعا رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي على هامش الاجتماع العام، إلى المشاركة في استفتاء 25 جويلية 2022 والتصويت ب"لا" على "منظومة قيس سعيد" وفق تعبيره، وقال أن "هياكل الحزب أخذت قرارها قبل صدور الدستور بأسابيع للتصويت ب"بلا" بإعتبار المسار الأحادي والأداء الكارثي الذي انتهجه الرئيس طيلة سنة كاملة رغم" وفق تعبيره، واضاف ان حزب آفاق تونس "يعد من الأحزاب القيلية التي إعتبرت في البداية أن 25 جويلية صدمة ايجابية وحلحلة لأزمة سياسية خانقة".وعبر عن رفض الحزب لقرارات قال انها "تسببت في غلاء المعيشة وارتفاع التضخم" وايضا رفض "الخطاب الذي يقسم التونسيين وينشر الكره والحقد بينهم .. واحتكار السلطة تحت شعار "الشعب يريد" .. ولدولة الأشخاص والتعيينات والولاءات" وفق تعبيره.واضاف رئيس حزب آفاق تونس على أن التصويت ب "لا" على الاستفتاء "لن يقود لعودة البرلمان المنحل او الرجوع الى العمل بدستور 2014"، وفق اعتباره.