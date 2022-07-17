قبلي: المكتب المحلي لحزب حركة الشعب ينظم خيمة دعائية بمعتمدية سوق الاحد

افتتح المكتب المحلي لحزب حركة الشعب بمعتمدية سوق الاحد صباح اليوم الاحد نشاطه في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور عبر تنظيم خيمة دعائية بساحة الشهداء بالمنطقة للتعبير عن انخراط الحركة في المشروع الوطني الذي "يعمل على القطع مع المنظومة السابقة"، وفق ما اكده رئيس المكتب المختار بن سليم ل"وات".واوضح المصدر ذاته ان هذا الاجتماع العام يندرج في اطار دعم الاستفتاء على الدستور ودعوة اهالي المنطقة للتصويت ب"نعم" في الاستحقاق الانتخابي المقبل "من اجل اعادة بناء الدولة"، واشار الى ان حركة الشعب اكدت منذ البداية على ان "الخيار الاساسي الذي تنبني عليه مواقف الحزب ينحاز الى المواطن والى مؤسسات الدولة"وفي ذات السياق، اكد بن سليم ان حزب حركة الشعب "منخرط في البناء الوطني ويدعو انصاره وعموم الشعب التونسي الى التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور استجابة مع متطلبات المرحلة التي تقطع مع المنظومة المشوهة السابقة التي كرست الاستبداد وعدم التعامل الشفاف والتي جعلت المواطن التونسي ينفر من العمل السياسي" واضاف ان "التصويت بنعم يمثل الخطوة الاولى في مرحلة اعادة بناء الدولة واعادة الاعتبار لمؤسساتها ومواطنيها"، على حد تعبيره.