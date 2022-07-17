حزب حراك 25 جويلية بقبلي يدعو اهالي سوق الاحد للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور

نظم المكتب الجهوي لحزب حراك 25 جويلية، صباح اليوم الاحد، بساحة الشهداء بمعتمدية سوق الاحد، خيمة دعائية تهدف إلى حث اهالي المنطقة على التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد.وأفادت الممثلة القانونية لحزب حراك 25 جويلية بقبلي، أميمة العربي، في تصريح ل(وات) أن هذه الخيمة الدعائية تمثل أول نشاط ينظمه حزب الحراك في اطار الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن الهدف من تنظميها تحفيز الاهالي على التصويت بنعم على الدستور المعروض على الاستفتاء، وانجاح المحطة الانتخابية المقبلة قصد الخروج بتونس من عنق الزجاجة، على حد قولها.واعتبرت أميمة العربي أن التصويت بنعم على الدستور يمثل خطوة نحو القطع مع العشرية السوداء التي عاشتها البلاد والتي كرست، وفق رأيها، "الطبقية بما جعل فئة قليلة جدا من المجتمع من طبقة الاثرياء في حين ظل أغلب المواطنين التونسيين يرزحون تحت خط الفقر".وقالت إن الاوضاع الكارثية لما قبل 25 جويلية دفعت الشعب إلى مساندة قرارات رئيس الجمهورية الحاسمة ومنها إغلاق مجلس النواب، ورفض الرجوع الى الوراء، والتوجه نحو كتابة دستور جديد يؤسس لجمهورية جديدة .