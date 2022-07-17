الايام الترويجية للصناعات التقليدية لولايتي القصرين وزغوان بقاعة الاخبار من الغد الاثنين وحتى 23 جويلية 2022

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يشارك زهاء 16 حرفية وحرفي في الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بولايتي القصرين وزغوان، التي تنطلق غدا الاثنين بقاعة الاخبار بالعاصمة وتتواصل حتى 23 جويلية 2022 ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية.وياتي تنظم هذه الايام التجارية، وفق الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في اطار الجهود الرامية الى تنمية المنتوج التقليدي التونسي بالسوق المحلية وسعيا لمضاعفة فرص الترويج للحرفيات والحرفيين والمؤسسات الحرفية بالمناطق الداخلية.وتفتح الايام التجارية لولايتي القصرين وزغوان، باعتبار موقع فضاء قاعة الأخبار وقربها من المستهلك التونسي والأجنبي الذي يمر يوميا من الشارع الرئيسي بالعاصمة، المجال أمام الحرفيين والحرفيات للترويج لمنتوجاتهم والتعريف بخصوصياتها بعرض وبيع عينات من المخزون الذي تشتهر به كل من الولايتين من منتوجات من الحلفاء وصناعة الجلود والأحذية وملابس تقليدية والألياف النباتية والتزويق على جميع المحامل...واشار الديوان الى ان برنامج الأيام التجارية للصناعات التقليدية خلال شهري جويلية واوت 2022 يضم كل من ولايات توزر وقبلي وسيدي بوزيد وسليانة وباجة والقيروان وقابس.ويشارك في هذه التظاهرات 8 حرفيين من كل ولاية مع الحرص على تفعيل مبدإ التمييز الايجابي لضمان تكافؤ الفرص الترويجية بين الجهات، كما سيتم الأخذ بعين الإعتبار الحالة الاجتماعية للحرفي وصعوبة ترويج المنتوج وجودة المنتوجات وصبغتها المميزة مع إعطاء الأولوية للحرفيين الذين لم يسبق لهم التمتع بمجانية المشاركة.يذكر ان المعرض مفتوح يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء.