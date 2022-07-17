مهرجان قرطاج الدولي 2022: جمهور استثنائي من اليافعين والمراهقين في سهرة مجموعة "بيغ" الكورية الجنوبية

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كانت سهرة مجموعة "بيغ" (B.I.G) من كوريا الجنوبية، التي تمّ تقديمها الليلة الماضية على المسرح الروماني بقرطاج، استثنائية وساحرة. فهذه المجموعة استطاعت أن تشدّ إليها عددا كبيرا من المعجبين لا في تونس فحسب وإنما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط عموما.والمثير في حفل مجموعة "بيغ" الكورية، الذي أقيم ضمن برمجة الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، أن الجمهور كان من فئة اليافعين والمراهقين أي أن معدّل الأعمار التي اكتسحت مدارج المسرح الروماني بقرطاج تراوحت بين 13 سنة و16 سنة وعلت أهازيجها ترحيبا بهذا العرض وبأفراد المجموعة الموسيقية. وظلّت هذه الفئة الجماهيرية مشدودة إلى ما قدّمه أفراد المجموعة من أهازيج وحركات راقصة اهتزّوا على إيقاعاتها مردّدين مجموعة من الأغاني التي حفظوها عن ظهر قلب لا سيّما الأغاني باللغة العربية.وللإشارة فإن مجموعة "بيغ" BIG الموسيقية تأسست سنة 2014 من قبل شركة GH .Entertainment وسُميت الفرقة بهذا الاسم BIG اختصاراً لـ Boys In Groove ، أي "الشباب في الأخدود". وتتألف هذه المجموعة الكورية الجنوبية من أربعة شبان هم "جينسوك" و"جاي هون" و"غونمين" ومين بيو" و"هيدو".واستقبل أفراد المجموعة الكورية جمهورهم في قرطاج، الذين قدم عدد كبير منهم من مدن أخرى غير العاصمة كبنزرت وسوسة وصفاقس، بأغنية "Hello"، التي اكتسبت شعبية كبرى. ولكونها أغنية فريدة ومميزة من نوعها، قام أفراد المجموعة بإعادة كتابتها باللغة العربية مع اللغة الانڨليزية. وتلتها أيضا إصدارات موسيقية أخرى رائعة ومثيرة للإعجاب.وأدّت المجموعة عددا من الأغاني باللغة الكورية والأنڨليزية، وهي أغاني اتسمت بإيقاعاتها السريعة وأجوائها الاحتفالية. كما جادت أيضا على الجمهور بأغان باللغة العربية منها الأغنية المصرية "ثلاث دقات" للثنائي "أبو" ويسرا، وكذلك أغنية "c’est la vie" للفنان الجزائري الشاب خالد.ويتميز أفراد مجموعة BIG بموهبتهم الغنائية بالإضافة إلى الراب والرقص. وأكثر ما أثار انتباه مُعجبي المجموعة هو طريقة لفظ الكلمات العربية بطريقة مميزة ومثيرة للدهشة، كون لفظ هذه الكلمات ليس بالسهل، خاصة لدى شعوب شرق آسيا.يقول "جينسوك" إن المجموعة وجدت صعوبات كبرى في تعلّم العربية وكان النطق هو أكبر تحدّي بالنسبة إلينا. ويُضيف ضاحكا "من أصعب الحروف التي تأخرنا كثيرا في نطقها هي "العين" (ع) و"الحاء" (ح) و"الخاء" (خ) رغم استعانتنا بمدرّس متخصّص في اللغة العربية". وعن الغناء باللغة العربية، يصفه بأنه ممتع جدّا ومختلف.أما بخصوص سرّ الاهتمام بالأغاني العربية، يقول "جينسوك" إن المجموعة حظيت بفرصة للظهور في برنامج إذاعي عربي كوري. "وكنا نعتقد أنه ربّما إذا أدينا أغنية باللغة العربية فستجد صداها في العالم العربي وستحظى باستحسان المتابعين ونحظى بدورنا بإعجاب متابعين جدد من ثقافة أخرى".