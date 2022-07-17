بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يقود بيراميدز لتخطي الاهلي


Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 - 09:00قراءة: 0 د, 24 ث
      
قاد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف فريقه بيراميدز الى الفوز على الاهلي 2-صفر في المباراة التي اقيمت يوم السبت لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.


وبادر فخر الدين بن يوسف بافتتاح التسجيل في الدقيقة 29 قبل ان يضيف البوركيني ايريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 65.
ورفع بيراميدز رصيده الى 53 نقطة في المركز الثاني على بعد 4 نقاط من الزمالك المتصدر بينما تجمد رصيد الاهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث مع مباراتين مؤجلتين.





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