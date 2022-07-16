قبلي: حزب التيار الشعبي ينظم اجتماعا تنسيقيا في اطار الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور

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نظم المكتب الجهوي لحزب التيار الشعبي، عشية السبت بمدينة قبلي، اجتماعا تنسيقيا ضمّ عددا من المكونات الحزبية والجمعياتية الداعمة للتصويت بـ"نعم" على الدستور.وأوضح رئيس المكتب الجهوي لحزب التيار الشعبي، بدر الدين الطرابلسي، لـ"وات"، ان هذا الاجتماع مخصص للتشاور ولتبادل الآراء حول طرق العمل الموحدة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.وأشار إلى ان الحزب اختار التصويت بـ"نعم" في هذا الاستفتاء لجملة من الأسباب الموضوعية التي تقاطعت مع الرسالة التي وجهها الحزب لرئيس الجمهورية قبل 25 جويلية 2022 والتي دعاه فيها الى انقاذ البلاد من خلال حلّ البرلمان وتوحيد السلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية علاوة على مراجعة القانون الانتخابي.وأضاف الطرابلسي انه بعد 25 جويلية وما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات وجد التيار الشعبي نفسه منخرطا بدون شروط او تحفظات في هذه التصورات والخيارات التي يعكسها الدستور الجديد، الذي سيصوت عليه الحزب ب"نعم" لانه يجذر الهوية العربية الإسلامية للبلاد ويضمن السيادة الوطنية ويقطع مع ازدواجية الجنسية في الترشح لمنصب الرئاسة علاوة على كونه دستور يقطع مع منظومة الرئاسة مدى الحياة ويمنع مراجعة هذا الفصل بالذات."كما من شأن هذا الدستور، وفق تقديره، ان يحقق النماء الاقتصادي للجهات عبر احداث غرفتين برلمانيتين الأولى "مجلس النواب والثانية "مجلس الأقاليم والجهات" التي ستعمل على تحقيق التنمية الجهوية العادلة وتقطع مع سياسة التهميش التي حرمت الجهات الداخلية من نصيبها من الثروة.ولفت المتحدث في ذات السياق، الى ان نشاط اليوم هو اول نشاط حزبي في اطار الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور وهو نشاط ينظم بالشراكة مع حركة النضال الوطني وحركة الشعب وعدد من المكونات الأخرى على ان تتواصل الأنشطة مستقبلا بصورة فردية او مشتركة لدعم التصويت بـ"نعم" على الدستور.وأكد منسق حركة النضال الوطني بقبلي، توفيق بن عون، لـ"وات"، ان اختيار التصويت بـ"نعم" على الدستور ودعوة الجماهير للتصويت كذلك عليه مردّه ان هذا الدستور يقطع مع عشرية الخراب والتجويع التي مرت بها البلاد، على حدّ تعبيره.وقال إن هذا الدستور سيمثل، أيضا، بداية لمحاسبة الفاسدين والمخربين علاوة على كونه دستورا يضمن السيادة الوطنية ويرفض الانخراط في الاحلاف الأجنبية ويمنع التدخل الأجنبي في البلاد. كما انه يرفض الترشح لمنصب الرئاسة لمن يحمل جنسية مزدوجة وهي من النقاط التي تقلق دعاة التصويت بـ"لا"، وفق تقديره.وأبرز المصدر ذاته، ان هذا الدستور ضامن للهوية ولتموقع البلاد الافريقي والعربي والإسلامي وضامن للحريات الفردية والجماعية وقادر على استرجاع هيبة الدولة ومؤسساتها التي اخترقت وكاد يقضى عليها. وشدد على ان المجهود الأكبر سيكون بعد نجاح الاستفتاء من اجل إعادة بناء الدولة من جديد مثمنا تقاطع الدستور الجديد مع الكثير من الأفكار التي طرحتها حركة النضال الوطني