صفاقس: حملة دعائية مشتركة لعدد من الأشخاص الطبيعيين والجمعيات المناصرين لمشروع الدستور الجديد

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بادر عدد من الاشخاص الطبيعيين والجمعيات بصفاقس، مساء السبت، الى تنظيم نشاط دعائي مشترك، احتضنته ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس، وذلك في اطار حملتهم الدعائية للتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد المنتظر الاستفتاء حوله يوم 25 جويلية 2022.واوضح ممثل جمعية "المليون ريفية والبدون أرض" عن جهة صفاقس، عبد الحميد أولاد علي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان "الجمعية التي اختارت عنوان، "الشعب يؤسس"، شعارا لحملتها الدعائية المناصرة لمشروع الدستور الجديد تدعو المواطنين إلى المشاركة بكثافة يوم 25 جويلية الجاري والتصويت لفائدة الدستور الجديد".واردف "هذا الدستور الذي يمثل سيادة الشعب بداية من توطئته، حيث ان كل مؤسسات الدولة وظائف في خدمة الشعب التونسي ويمنح للمواطن الحق في متابعة ومراقبة الشأن العام ويحقق المساواة في الجباية ويجرم التهرب الضريبي ويقطع مع البيروقراطية المقيتة ويحقق المساواة في خلق الثروة، وذلك مقارنة بدستور 2014 الأجوف والأعرج الذي لا يمثل إرادة الشعب التونسي وتطلعات الحهات المحرومة" .وعن الأسباب الداعية لاختيار تاريخ 16 جويلية وساحة المقاومة في صفاقس، لتنظيم هذا النشاط الدعائي المشترك المساند لمشروع الدستور الجديد، قال محدثنا "إن اختيار هذا التاريخ والمكان لتنظيم هذا النشاط الدعائي الذي يتوافق مع تاريخ 16 جويلية 1881 حيث عاشت جهة صفاقس ملحمة ومقاومة مسلحة بقيادة علي بن خليفة النفاتي سقط خلالها 900 شهيد ... يراد من خلاله تبليغ رسالة مفادها ان المقاومة لا تزال متواصلة إلى حد اليوم ولكن بصفة تشريعية"، حسب تفسيره .وأوضح رئيس جمعية فنون الركح للمسرح الهاوي بساقية الزيت، عبد الجليل الفخفاخ، من جهته في تصريح ل/وات/ "أن المشاركة بكثافة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 25 جويلية الجاري والتصويت عليه بـ"نعم" من شانه انقاذ البلاد من حالة الفساد والافلاس المالي والاقتصادي والانهيار الاجتماعي الذي استشرى منذ 2011"، وفق تقديره.وأعرب عن أمله " أن يتمّ في أوّل مجلس نيابي جديد بعد انتخابات 17 ديسمبر 2022 تدارك بعض الهينات التي تضمنها مشروع الدستور الجديد"، معتبرا أن " التجربة الديمقراطية تجربة انسانية تتضمن الخطأ والصواب " بحسب رأيه .ودعا رياض معطر، شخص طبيعي، الذي اختار شعار "فاعلون" لحملته الدعائية المناصرة لمشروع الدستور الجديد، المواطنين إلى "ضرورة "المشاركة بكثافة يوم 25 جويلية الجاري في الاستفتاء والتصويت ب"نعم " "او ب"لا على مشروع الدستور الجديد معتبرا "ان عدم المشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد سيضع تونس في مأزق" وفق تقديرهوبدوره، ذكر محمد العجيلي، شخص طبيعي، الذي اختار شعار "ثابتون على العهد باقون ... ما بقي الزعتر والزيتون" لحملته الدعائية المناصرة للدستور الجديد "ان ابرز النقاط التي جاء بها مشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء حوله يوم 25 جويلية الجاري على غرار احداث مجالس الجهات والاقاليم التي ستمكن الشعب الحق في مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة والمال العام وسحب الوكالة على النائب في حالة الاخلال بمهامه وإقرار تجريم التهرّب الضريبي لاول مرة في الدستور ... من شانها ان تقنع المواطنين بالإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري والتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد باعتبارهسيمنح الشعب السيادة في تقرير مصيره ومراقبة ثروته ودواليب تسيير دولته، حسب رأيه .وخلص العجيلي الى القول "إن مشروع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يعد فرصة نادرة بالنسبة لأبناء الشعب التونسي، يجيب عليهم الالتفاف حولها ودعمها" وفق تعبيره .يذكر ن هذا النشاط الدعائي المشترك الذي بادر بتنظيمه عدد من الأشخاص الطبيعيين والجمعيات المناصرين لمشروع الدستور الجديد، قد تضمن مداخلات لعدد من ممثلي الأطراف المنظمة لهذا النشاط الدعائي والمناصرين للدستور الجديد وضيف الشرف المساند للاستفتاء ب"نعم " على الدستور الفنان ، عاطف بن حسين تخللته فقرات موسيقية .