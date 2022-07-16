القيروان : 35 طبيب اختصاص من كلية الطب بسوسة  ينظمون قافلة صحية لأهالي  حفوز

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نظمت كلية الطب بسوسة، السبت، قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية بحفوز المركز، أمن خدماتها 35 طبيبا في اختصاصات متعددة.وأفاد الأستاذ المساعد بكلية الطب وطبيب جراح بالمستشفى الجامعي سهلول، الدكتور محمد أمين التريكي، في تصريح ل(وات) بان هذه القافلة تندرج في إطار "أيام المسؤولية الاجتماعية بسوسة" التي تم في اطارها، خلال شهر جوان المنقضي وبداية جويلية الجاري، تنظيم قافلتين بكل من معتمديتي الوسلاتية والعلا من ولاية القيروان.وأضاف ان القافلة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من سكان المنطقة من مختلف الفئات العمرية بإشراف طاقم طبي من مختلف الاختصاصات مضيفا ان الإقبال كان كبيرا خاصة على عيادتي طب المفاصل والعظام وطب العيون.ووفرت القافلة اكثر من 15 عيادة في اختصاصات طبية هي العيون وأمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى والأطفال والطب الباطني وأمراض العظام والمفاصل إلى جانب طب النساء والتوليد والسكري وطب الاذنين والأنف والحنجرة.واكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان، الدكتور معمر الحاجي، ان هذه القافلة التي لاقت اقبالا كبيرا من المواطنين، مكنت من الكشف عن حالات جديدة مصابة بأمراض ضغط الدم والسكري وغيرها من الأمراض سيتم توجيهها إلى عدد من المؤسسات الصحية لمتابعة حالتهم. كما تم توزيع الأدوية على عين المكان من المقبلين على هذه العيادات.يشار إلى أن المستشفى المحلي بحفوز يشكو من عدة نقائص أبرزها طب الاختصاص مما يكبّد المرضى عناء التنقل إلى مركز ولاية القيروان او ولايات مجاورة وانتظار مواعيد تتراوح بين 3 و 6 أشهر للكشف او لإجراء العمليات الجراحية .