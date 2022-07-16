كأس افريقيا لكرة اليد ( مصر 2022): منتخب الرأس الأخضر الى الدور النهائي

تأهل منتخب الرأس الأخضر الى الدور النهائي لكأس افريقيا للأمم لكرة اليد، المقامة في مصر، اثر فوزه اليوم السبت على نظيره المغربي بنتيجة 23 - 19.
وسيلاقي منتخب الرأس الأخضر في المباراة الختامية، الفائز من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع مساء اليوم بين المنتخب الوطني التونسي ونظيره المصري مستضيف البطولة.
وسيلاقي منتخب الرأس الأخضر في المباراة الختامية، الفائز من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع مساء اليوم بين المنتخب الوطني التونسي ونظيره المصري مستضيف البطولة.
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