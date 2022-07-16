كأس افريقيا لكرة اليد ( مصر 2022): منتخب الرأس الأخضر الى الدور النهائي

تأهل منتخب الرأس الأخضر الى الدور النهائي لكأس افريقيا للأمم لكرة اليد، المقامة في مصر، اثر فوزه اليوم السبت على نظيره المغربي بنتيجة 23 - 19.

وسيلاقي منتخب الرأس الأخضر في المباراة الختامية، الفائز من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع مساء اليوم بين المنتخب الوطني التونسي ونظيره المصري مستضيف البطولة.



