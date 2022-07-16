وزارة التجارة تؤكد توفر ما يكفي من السكر المدعم الموجه للاستهلاك العائلي لتلبية الحاجيات في مختلف الجهات


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 18:02قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت، توفر مادة السكر المدعم الموجه للاستهلاك العائلي بالكميات الكافية لتلبية جميع الحاجيات في مختلف الجهات، تبعا لما يتم تسجيله من ضغوطات في تزويد بعض المناطق من هذه المادة.


وأفادت الوزارة في بلاغ، انه جاري العمل على إحكام توزيع السكر المدعم ومراقبته بهدف ضمان التزويد المنتظم للسوق من هذه المادة.

وأشارت الى أنه وقع استرجاع النسق العادي لتزويد السوق من القهوة على إثر استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحاليل اللازمة لهذه المادة.

كما أكدت الوزارة، أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مادة الفرينة المدعمة المخصصة لصناعة خبز الاستهلاك العائلي لمواجهة ارتفاع الطلب خلال الموسم الصيفي.

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