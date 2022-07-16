وزارة التجارة تشرع، الاسبوع المقبل، في إجراءات تفريغ شحنة أولى تقدربـ6000 طنا من الزيت النباتي المدعم


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 18:00قراءة: 0 د, 30 ث
      
تشرع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاسبوع المقبل في إجراءات تفريغ شحنة أولى تقدربـ6000 طنا من الزيت النباتي المدعم، تتلوها شحنة ثانية بنفس الكمية دون ذكر تاريخ توزيعها.


وسيقع توزيع كميات الزيت تحت اشراف مصالح الوزارة لضمان التزويد المنتظم للسوق من هذه المادة الاساسية، وفق ما جاء في بلاغ لها، السبت.

ودعت في هذا الصدد، جميع المتدخلين في مسالك توزيع المواد الأساسية المدعمة إلى ضرورة الالتزام بقواعد شفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وتجنب كل إخلال بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، خاصة فيما يتعلق بالاحتكار والمضاربة غير المشروعة والتجاوزات في تحديد السعر، مذكرة أن ذلك "يعرضهم لتطبيق أقصى العقوبات العدلية والإدارية".



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