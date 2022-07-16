الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين ممن طالت بطالتهم تقرر استكمال مسار المفاوضات مع الطرف الحكومي

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قررت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين ممن طالت بطالتهم، استكمال مسار المفاوضات مع الطرف الحكومي الذي انطلق في أوائل شهر أفريل 2022، وذلك في أعقاب اجتماع مجلسها الوطني المنعقد أيام 13، 14 و15 جويلية، بمركز التكوين المهني بالمنستير .وتم الاتفاق خلال اجتماع المجلس الوطني، حسب بيان صادر عن الجمعية، على استكمال هيكلة المكاتب الجهوية والمحلية وتعزيز مسار التشبيك مع مختلف الحركات الاجتماعية في تونس فضلا عن تقديم مقترح متكامل تضمن حلولا قابلة للتنفيذ بخصوص الانتداب في القطاع العام والوظيفة العمومية، بالتوازي مع الانتداب في القطاع الخاص وبعث المشاريع.وقرّرت الجمعية تنفيذ تحرك ميداني يوم الخميس 4 أوت 2022 أمام قصر الرئاسة بقرطاج، للمطالبة بايجاد حل فوري وعاجل لملف من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا وذلك على خلفية عدم جدية الطرف الحكومي في تقديم حلول جدية ترتقي لتطلعات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، وتواصل سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها كل الحكومات والأنظمة السابقة تجاه هذا الملف الحارق، وفق ما ورد في البيان.ودعت الجمعية " كل أصحاب الحق" إلى توحيد الصفوف والاستعداد الجيّد لقادم المراحل النضالية المصيرية والتواجد بكثافة في موعد ومكان التحرك، وكل القوى الوطنية الحية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة تحركات الجمعية المشروعة ومؤازرة كل مطالبها الدستورية في سبيل استرجاع حقوقها المسلوبة.