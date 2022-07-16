الجلسة العامة الانتخابية للملعب التونسي - ترشح قائمة وحيدة برئاسة محمد محجوب

اعلن الملعب التونسي ، اليوم السبت، على صفحته الرسمية ان الكتابة العامة للجمعية تلقت طلب ترشح قائمة وحيدة لانتخابات يوم 22 جويلية الجاري برئاسة محمد محجوب رئيس الهيئة التسييرية الحالية.

وضمت قائمة محجوب الاعضاء الاتي ذكرهم: فوزي الزهاني وأحمد ريزة وأنيس بن فلاح ويوسف العرفاوي ووجدي بن ساسي ومحمد علي البليش و محمد أنيس البوبكري.



