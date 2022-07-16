الحزب الدستوري الحر يدين منعه من الاجتماع في سليانة

أدان الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره اليوم السبت، "الإعتداء على حقه في الإجتماع طبق القانون"، على اثر منعه من قبل السلطة الجهوية بسليانة من عقد اجتماع لجامعة الحزب بالجهة، في إطار برنامج عمل مدرسة تكوين الإطارات الحزبية.وندد الحزب، بانتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي، داعيا الحكومة "الى محاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة، والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية"، وفق تعبيره.كما حذر رئيس الدولة "من تواصل هذه الممارسات القمعية والإعتداءات المتكررة ضد الحزب المعارض"، بسبب الانتماء الفكري والسياسي، معتبرا أنها "موجبة للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولن يتم السكوت عنها أو القبول بها"، وفق نص البيان.وجدد الحزب التزامه بالإستمرار في الذود عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات، والمحافظة على ثوابت النموذج المجتمعي البورقيبي، ومنع تقويض الجمهورية المدنية، والتصدي لتمرير ما اسماه ب "النسخة الثانية من منظومة ربيع الخراب والدمار"، في اشارة الى الدستور الجديد.