قدرة تونس على تغطية وارداتها بالعملة الصعبة تتراجع الى 118 يوما في منتصف شهر جويلية 2022

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تراجعت قدرة تونس على تغطية واردتها بالاعتماد على العملة الصعبة بحلول يوم 15جويلية 2022 ، الى 118 يوما مقابل 138 يوما خلال نفس الفترة من 2021 رغم ارتفاع قيمة الاحتياطيات الى 9ر23 مليار دينار، وفق بيانات وقتية للبنك المركزي.وتشير ذات المعطيات الى ان احتياطي تونس من النقد الاجنبي، خلال نفس الفترة من سنة 2021، كان في حدود 7ر21 مليار اي ما يعادل حينها تغطية 138 يوما من التوريد.وتراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بنحو 20 يوما بحلول 15 جويلية 2022 ، مقارنة بقدرتها على تغطية الواردات خلال نفس الفترة من سنة 2021.وبلغ سعر صرف 1 دولار امريكي زهاء 187ر3 دينار بحلول يوم 14 جويلية 2022، في حين كان عند مستوى 8ر2 دينار خلال نفس الفترة من 2021. في المقابل تراجع سعر اليورو من 3ر3 دينار سجلت يوم 14 جويلية 2021 الى 210ر3 دينار تم بلوغها يوم 14 جويلية 2022.وناهز الحجم الجملي لاعادة التمويل بحلول يوم 15 جويلية 2022، زهاء 6ر11 مليار دينار بعد في حدود 1ر10 مليار دينار في حين تضمن حاصل الحساب الجاري للخزينة مبلغ 1ر1مليار دينار.يشار الى ان الخبير في الاقتصاد والاسواق المالية، معز حديدان، قال في تصريح ادلى به لـ(وات)، امس الجمعة، ان التقلبات التي يشهدها الدولار والاورو يمكن ان تنعكس على حجم احتياطي تونس من العملة الصعبة.