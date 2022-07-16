باجة :حملة دعائية لحزب " حركة الشعب يريد " للتصويت بـــ"نعم" في الاستفتاء حول الدستور الجديد


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 15:30قراءة: 1 د, 4 ث
      
نظّم حزب " حركة الشعب يريد" اليوم السبت حملة دعائية بساحة بلديّة باجة وذلك للدعوة للتصويت بـــــ"نعم" في الاستفتاء حول الدستور الجديد حيث نصب الحزب خيمة دعائية وتم تنشيط ساحة البلدية والاتصال المباشر بالمواطنيين إضافة الى إلقاء خطب دعائية لشرح أسباب اختيار التصويت لفائدة الدستور الجديد كما تم الاتصال المباشر بالمواطنيين وتوزيع ورقات تحتوى عبارات " نعم للجمهورية الجديدة لمستقبل افضل للفلاح والبحار من أجل الحفاظ على الامن الغذائي" .


وقد صرّح ماهر الماكنى الممثّل القانوني لحزب حركة الشعب يريد من أجل دعم الاستفتاء أن الحزب اختار التصويت بنعم لان الدستور الجديد يؤسّس لجمهورية ديمقراطية واجتماعية ويضمن الحقوق والحريات والتشغيل، مضيفا ان تونس عانت من الضيم خلال ما اعتبره "عشرية سوداء تميّزت بتقسيم الكعكة من خلال منطق خذ وهات" .

وقال إن الحزب لا يتمسّك بشخص وإنّما يدعم المسار التصحيحي لقيس سعيّد، مؤكّدا أنه ينتظر منه الكثير من أجل التنمية وخاصة في باجة التى لم يسجّل أيّ تقدّم في مستوى عديدة ، حسب تعبيره

وأضاف أنّه اختار التصويت بنعم للدستور الجديد لانه ينص ّعلى ان الدولة واحدة وأنّها المسؤولة على تسيير شؤون الدين وينص على تجريم التهرب الضربي وعلى التخلّص
من الفساد ويحثّ على العدالة الاجتماعية، داعيا الى تضافر كل الجهود لانجاح الاستفتاء.
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وذكر ان الحزب سيقوم بعدد من الانشطة في المعقولة وباجة وعدد من المناطق لدعم التصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد.

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