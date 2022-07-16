بناء عقد اجتماعي مواطني من الاولويات الوطنية (الكنفدرالية العامة التونسية للشغل)

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اعتبر مجلس الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، لدى اجتماعه اليوم السبت بتونس العاصمة، ان بناء عقد اجتماعي مواطني من الاولويات الوطنية التي ستواصل الكنفدرالية العمل على تحقيقها بالشراكة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين وبالتعاون مع مؤسسات الدولة.واكد المجلس، في بيان له، اهمية احترام الحرية النقابية وتفعيل التعددية النقابية طبقا لاتفاقيات الشغل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية عدد 87 و98 ، واحترام الحكم القضائي النهائي الصادرعن الدائرة الاستثنائية لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 5 فيفري 2019 تحت عدد 211018 القاضي بتمكين الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من حقوقها النقابية، خاصة حق التفاوض والحق في عضوية المجلس الوطني للحوارالإجتماعي.كما دعا مجلس الكنفدرالية في ذات البلاغ، السلطة لمراجعة الفصل الثالث من الأمر الرئاسي عدد 2022-441 المؤرخ في 25 أفريل 2022 المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية و"القائم على التمثيلية الحصرية والإقصائية لممثلي منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل" حسب ما جاء في نص البلاغواشار البلاغ الى حق منخرطي الكنفدرالية في حرية الإختيار بخصوص المشاركة في الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022 للتصويت على مشروع الدستور المقترح،وذلك في اطار احترام اختلاف الاراء والتمسك بديمقراطية العمل النقابي وحق الإختلاف.واعتبر مجلس الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في سياق متصل، ان مشروع الدستور المقترح من طرف رئيس الجمهورية قد تضمن بعض الجوانب الإيجابية المتعلقة بالحقوق والحريات التي نقلت من الباب الثاني من دستور 2014 ،بالاضافة الى ما تضمنه الملحق التعديلي الصادر بتاريخ 8 جويلية من تصحيح لبعض الاخطاء وتلافي عديد النقائص وفق نص البيان.واشار المجلس ايضا الى ما اعتبره اخلالات تعلقت بالخصوص حسب البيان، بحذف التنصيص على مدنية الدولة ولامركزيتها وعدم التنصيص على وجوب احترام المنظومة الكونية لحقوق الانسان، وعدم التوازن بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينها، بالاضافة الى عدم التنصيص على تفعيل التعددية النقابية.واستنكر المجلس التقليص من صلوحيات المحكمة الدستورية والغاء الهيئات الدستورية الرقابية والتعديلية وما وصفه ب"تغول سلطة رئيس الجمهورية بمنحه "صلوحيات كبرى وسطوه على جميع المؤسسات دون الخضوع للمساءلة"، مما ينجر عنه مخاطر تأسيس نظام رئاسوي سلطوي من شانه تغييب دور القطاع الثالث التضامني وعدم التنصيص على إرساء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي حسب ما جاء في البيان