دعا اتحاد عمال تونس، اليوم السّبت، هياكله النقابية ومنخرطيه إلى المشاركة في استفتاء 25 جويلية ب"كثافة" والتصويت ب"نعم" على الدستور، رغم " بعض الاخلالات في بعض فصوله ".وعزا الأمين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني في بيان منبثق عن اجتماع الهيئة المركزية الوطنية للاتحاد الذي استمر ليومين، تلاه بحضور ممثلي وسائل الاعلام، موقف المنظمة الداعم للدستور الجديد رغم " بعض الاخلالات في بعض فصوله " إلى ما وصفه البيان بـ "الوضع الكارثي للعشرية السابقة على جميع المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية وتماشيا مع انتفاضة 25 جويلية 2021 التي ساندها الاتحاد" وبما واجهه الاتحاد من "إقصاء وتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية وحرمانه من المشاركة في المفاوضات الاجتماعية والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الاخرى".وجاء في بيان الهيئة أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يحمل " بعض الاخلالات في بعض الفصول التي يمكن تداركها مستقبلا".ودعا البيان الهياكل والنقابات العامة والاساسية والجامعات الى الاجتماع بالعمال في المقرات والمؤسسات لشرح موقف الاتحاد وحثهم على التصويت ب"نعم" على الدستور.وناقشت الهيئة المركزية للاتحاد إلى جانب موضوع المشاركة في الاستفتاء التحضير لعقد المؤتمرات الجهوية للنقابات التابعة للاتحاد قبل سبتمبر المقبل ليكون المؤتمر العام للمنظمة في نهاية شهر سبتمبر أو في شهر أكتوبر حسب ما أعلن عنه إسماعيل السحباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.