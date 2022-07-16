إنهاء تكليف الشريف السنوسي بمهام رئيس الهيئة العامة للسجون والاصلاح (وزارة العدل)


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 13:11قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت وزارة العدل، في بلاغ اليوم السبت، عن قرار يقضي بإنهاء تكليف الشريف السنوسي بمهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالوزارة.


وكان الشريف السنوسي (عميد بالحرس الوطني) عُيّن يوم 28 جوان 2021 رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح خلفا لإلياس الزلاق.

وتعود الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنظر إلى وزارة العدل، وهي تشرف على تسيير الوحدات السجنية والإصلاحية وتنفيذ توجهات وبرامج قطاع السجون والإصلاح.



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