توزر: تقدّم الاستعدادات البشرية واللوجستية لتأمين يوم التصويت على الدستور

شرعت الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر في تهيئة القاعة المخصصة للفرز في الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 جويلية الجاري، حيث يجري حاليا طلاء القاعة وتركيز شبكة إعلامية وكهربائية فيها، وسيتم انطلاقا من عشية اليوم الجمعة غلقها وتأمينها من طرف الجيش الوطني بعد وصول المواد الانتخابية، وفق رئيس الهيئة الفرعية الصحبي البدراوي.وبيّن رئيس الهيئة الفرعية، في تصريح لـ"وات"، بأن الاستعدادات المادية والبشرية واللوجستية تتقدم بنسق طيّب قبل موعد التصويت، حيث تم الانتهاء من تكوين أعوان الهيئة ورؤساء مراكز الاقتراع والمكاتب وأعوانها، وتركيز 48 مركز اقتراع موزعة على جميع المعتمديات تضم 111 مكتبا و607 أعوان بين رؤساء مراكز ومكاتب ومساعدين وأعضاء.وقد تم منح صفة الضابطة العدلية لرؤساء المراكز والمكاتب، وكذلك أعوان المراقبة وعددهم 20 مراقبا، والذين انطلقوا في مراقبة الحملة الانتخابية ويتواصل عملهم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع.في جانب آخر، أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر عملية تخصيص أماكن تعليق البيانات الانتخابية وتهيئتها، فيما تسير عملية تعليق البيانات بنسقا بطيء، وفق رئيس الهيئة.يشار الى أن عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية بتوزر يبلغ 87561 ناخبا.