متابعة للوضع الوبائي بالجهات : السبت 16 جويلية



صفاقس: تسجيل 4 وفيات لليوم الثاني على التوالي وارتفاع عدد المقيمين في العناية المركزة إلى 9 مصابين

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سجّلت ولاية صفاقس لليوم الثاني على التوالي، 4 وفيات جرّاء الإصابة بالوباء، وأحصت 176 إصابة جديدة مكتشفة على مجموع 382 تحليلا منجزا في الأربع وعشرين ساعة الماضية أي بنسبة إيجابية تجاوزت 46 بالمائة، بحسب ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها الدوري الصادر بتاريخ اليوم السبت.وتعكس الإحصائيات الأخيرة تواصلا للمنحى التصاعدي لمؤشرات انتشار الوباء في الجهة وخطورته، ومنها مؤشر الإيواء الطبي حيث ارتفع عدد المقيمين في أقسام العناية المركزة للمؤسسات الاستشفائية العمومية إلى 9 مصابين، وعدد المقيمين بقسم "كوفيد 19" إلى 45 مصابا، بالإضافة إلى 8 مصابين يقيمون بالمصحات الخاصة.في مقابل هذا المنحى التصاعدي لانتشار الوباء، سجلت الجهة تعافي 130 مصابا بالفيروس.يذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بلغ إلى حد الآن في صفاقس 2236 حالة وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة بواسطة التحاليل 85690 حالة تعافى منها 80571 مصابا.