وزيرة العدل في اختتام السنة التكوينية بالمعهد الاعلى للقضاء ..التاكيد على مزيد تطوير برامج التكوين وتعزيز التخصص القضائي

اكدت وزيرة العدل ليلى جفال لدى اختتامها امس السنة التكوينية بالمعهد الأعلى للقضاء ضرورة المبادرة باعداد خطّة عمل مدققة وفق جدول زمني محدّد تتيح تطوير البرامج التكوينية الموجّهة لمختلف أصناف الدارسين والمتكونين بالمعهد من قضاة وملحقين قضائيين وكتبة محاكم ومساعدي قضاء، وإثرائها بالعلوم القضائيّة الحديثة وأساليب ووسائل حديثة ومجددة مع التاكيد على دعم التكوين المستمرّ التخصّصي وتعزيز اشعاع المعهد على المستوى الدولي.وذكرت ليلى جفال ،وفق بلاغ اليوم السبت لوزارة العدل، ان الوزارة تولي عناية خاصة للتكوين وتطوير الكفاءات في مخطّط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية لسنوات 2023/2025 وذلك في اطار ضمان الحقوق والحريات واستقلالية القضاء وتيسير سبل النفاذ إلى العدالة والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة.وابرزت اهمية التكوين وتطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية التي تعد رافعة أساسيّة للمساهمة في تحسين جودة خدمات المرفق العدلي.وقد شهد الحفل عرض شريط فيديو يحوصل نشاط المعهد الاعلى للقضاء خلال السنة التكوينية 2021 -2022 وتوزيع جوائز على المتفوقين من الملحقين القضائيين و كتبة المحاكم في رتبتي كاتب محكمة اول و كاتب محكمة وجوائز للمتفوقين من دارسي السنة الاولى من الفوج الثالث للملحقين القضائيين الكونغوليين الذين يتابعون تكوينهم الاساسي بالمعهد في اطار التعاون الدولي، الى جانب تسليم شهائد التخرج للملحقين القضائيين التونسيين المنتمين للفوج 31