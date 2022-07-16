الكاف: شباب "حراك 25 جويلية" يكثّف أنشطته الميدانيّة في إطار الحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور الجديد

يواصل شباب "حراك 25 جويلية" أنشطته الميدانية بكامل ربوع ولاية الكاف، توازيا مع الأنشطة التي تقوم بها بعض الجمعيات الأخرى، بهدف مزيد تحسيس المواطنين بأهميّة الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري، والتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد للبلاد.وأبرزت المنسقة الجهوية للحراك، رابعة بن عياد، لـ"وات، أن المكتب الجهوي للحراك نفّذ إلى حد الآن عدة أنشطة شملت مدن الكاف، وتاجروين، والقصور، في انتظار تأمين أنشطة مماثلة بباقي مدن الجهة طيلة الأسبوع القادم وإلى غاية يوم 23 جويلية الذي يمثل اخر يوم للحملة الدعائية.وتوزعت الأنشطة، وفق نفس المصدر، إلى التعريف بمضمون الدستور الجديد وما يحتويه من فصول تدعم البناء الديمقراطي وتحقيق دولة القانون، وكذلك تحسيس المواطنين بالمشاركة المكثفة في الاقتراع وذلك بغاية إضفاء الطابع التشاركي المميز لانجاح الاستفتاء، والموافقة على الدستور الجديد بعدد كبير من الاصوات.هذا وبرمج الحراك نشاطا مكثّفا غدا بمدينة الكاف تزامنا مع تنظيم السوق الأسبوعية للمدينة والتي تشهد توافد اعداد كبيرة من المواطنين، قبل التوجه إلى باقي مدن الولاية.