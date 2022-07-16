جمعية صيانة مدينة بنزرت تبحث في علاقة" بنزرت والبحر ،بين عبقرية المكان وجدلية الزمان

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أعطيت عشية يوم الجمعة بمدينة بنزرت ،اشارة انطلاق النسخة عدد 27 من فعاليات الندوة التاريخية السنوية ،التي تنظيمها الجمعية جمعية صيانة مدينة بنزرت منذ انبعاثها والتي ستتواصل يومين وذلك بالفضاء الاثري والتاريخي العريق قلعة سيدي الحني بمنطقة القصيبة المطلة على فينيزيا التونسية ببنزرت فضاء المرسى القديم .وابرز وزير التربية فتحي السلاوتي لدى اشرافه على الاشغال الافتتاحية للندوة التي اختار لها المنضمون عنوان ،"بنزرت والبحر : عبقرية المكان وجدلية الزمان " ،اهمية البعد التاريخي الضارب في القدم لجهة ومدينة بنزرت وما تكتسيه من مكانة جيواستراتيجية .واكد الوزير ضرورة التعلق بالتاريخ لفهم الحاضر وبناء المستقبل ،مبرزا ما يميز اهل مدينة بنزرت من تعلق وحب كبيرين لمدينتهم ومحافظتهم عليها .وثمن السلاوتي ثراء البرنامح العام للندوة والقامات العلمية المحاضرة بالمناسبة ،وهو ما يبرز المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل جمعية صيانة المدينة في مجالاتها .ومن جانبه اشار رئيس جمعية صيانة مدينة بنزرت محمد صفوان بن عيسى في تصريح اعلامي الى ان فعاليات الندوة التاريخية السنوية للحمعية تعود هذه السنة بعد غياب ناهز العقد من الزمن ،وان ادارة الجمعية اختارت الغوص في مبحث وتاريخية البحر والمدينة وذلك في اطار ابراز مدى اهمية الموقع الجيو استراتيجي للمدينة المطلة على المتوسط تاريخا وحاضرا ومستقبلا .واشتمل البرنامج العام للندوة على تقديم عدد من المداخلات البحثية المعمقة ،ومنها محاضرة ، الاستاذ و المؤرخ حسين فنطرتحت عنوان "دلفين بنزرت" ،ومحاضرة المؤرخ بشير اليازيدي والأستاذة فاطمة بن سليمان ،اللذان تناولا ،واقع الامور والحياة بجزيرة جالطة في الفترة الممتدة بين سنة 1873 و سنة 1880، في امسية اختتمت بحلقة نقاش ثري بين المحاضرين والمشاركين في الندوة .يشار ان لجنة تنظيم الندوة كانت اعدت معرضا حائطيا ابرز ابرز الخصوصيات والمميزات التاريخية والثقافية لمدينة بنزرت والشخصيات التي اثرت المشهد الثقافي بالمدينة .