المهدية: إطلاق تطبيقة "دليل المهدية" للترويج السياحي للجهة

..





أطلقت وزارة السياحة، مساء الجمعة بالبرج العثماني الأثري بالمهدية، تطبيقة رقمية تحت مسمى "دليل المهدية" للترويج السياحي للجهة.وطورت المنظمة السويسرية للتعاون الانمائي الفني هذه التطبيقة وذلك في إطار برنامج "تونس وجهتنا" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون التونسي الألماني.وتتوفر التطبيقة الرقمية الجديدة، والتي تعمل خارج نطاق تغطية الانترنات بعد تنزيلها، بصفة مجانية لفائدة العموم وقابلة للشخصنة.ويعرف هذا "الدليل السياحي الرقمي" بالمخزون الثقافي والتاريخي للمهدية ويقدم العرض السياحي المتوفر بالجهة ويروج له بشكل بسيط ومبتكر ويتماشى مع التطور التكنولوجي.ويمكن تحميل التطبيقة من "ابل ستور" او "غوغل بلاي" واستعمالها دون الحاجة إلى تغطية بالانترنات في مختلف انواع الهواتف الجوالة الذكية.وتقدم أكثر من 100 موقع ومعلم سياحي ووحدات إيواء ومطاعم إلى جانب الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية ومراكز الاستشفاء بمياه البحر وأجمل الشواطئ.ذوتمكن التطبيقة من الاطلاع على مختلف المهرجانات والاحتفالات والتظاهرات الثقافية بالجهة بالإضافة إلى برمجة جولات سياحية باستعمال الدراجات الهوائية والخيول الأصيلة والطائرات الخفيفة.ويسهل "الدليل" برمجة وتنظيم الزيارات القصيرة للجهة أو كذلك خلال العطل مع الأصدقاء والأقارب.ورغم ما تتوفر عليه جهة المهدية من مكامن هامة يمكنها أن تجعل منها وجهة سياحية هامة فإنها تفقتقر إلى التثمين ونقص الاستثمار مع قلة الترويج للمنتوجات المتاحة.وتعد المهدية 29 وحدة فندقية توفر حوالي 4 آلاف موطن شغل وتجمع بين الشواطئ الرملية والصخرية وتعدد المواقع والمعالم الأثرية لعل أهمها القصر الأثري بالجم والبرج العثماني والسقيفة الكحلة.