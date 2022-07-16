وزارة الاقتصاد تعلن عن تركيز خلية إنصات للإحاطة بالمستثمرين


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 08:40قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، الجمعة، عن تركيز خلية إنصات للإحاطة بالمستثمرين، تضم الوزارة والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



ويهدف تركيز هذه الخلية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، التي ستعمل بالتنسيق مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية على الصعيدين المركزي والجهوي، إلى تذليل الصعوبات التي تعترض المستثمرين وإيجاد الحلول الممكنة لها في أفضل الآجال.



ويمكن، وفق المصدر ذاته، الاتصال بالخلية مباشرة على العنوان الإلكتروني التالي:
..


assistanceinvest@tunisia.gov.tn

كما يمكن إيداع طلبات الإحاطة والمساندة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة التونسية للاستثمار من خلال الرابط التالي:

: www.tunisiainvestment.tn


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