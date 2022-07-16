وزارة التربية: تكوين تأهيلي من 1 إلى 31 أوت القادم لفائدة الناجحين في مناظرة إعادة التوظيف

دعت وزارة التربية، في بلاغ لها يوم الجمعة، الناجحين في مناظرة إعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي وأستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم تقني، وأستاذ المدارس الابتدائية، إلى متابعة مرحلة تكوين تأهيلي خلال الفترة المتراوحة بين 1 و 31 أوت 2022.ويتعين على المعنيين بالامر، وفق بلاغ الوزارة، تسجيل وتأكيد مشاركتهم بمرحلة التكوين التأهيلي وسحب دعواتهم على الرابط www.edunet.tn وذلك بداية من تاريخ صدور البلاغ.يذكر أن الاختبارات الكتابية لهذه المناظرة أجريت يوم 24 ديسمبر 2021 وصدرت نتائجها يوم 8 ماي 2022 على الرابط www.edunet.tn .