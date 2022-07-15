مدنين : بعد فترة بحاضنة الاعمال للجنوب 11 مؤسسة ناشئة بولاية مدنين تنتظر التمويل او الشراكات

انتظم يوم امس بمركز جرجيس الذكّي بفضاء الانشطة الاقتصادية حفل اختتام اول دفعة لبرنامج ريادة الاعمال في الجنوببتقديم 11 مؤسسة ناشئة لشاب من الذين احتضنهم برنامج حاضنة الاعمال للجنوب في أوّل عمل له منذ إحداثه بداية هذه السنة بهدف دعم ريادة الاعمال في الجهة والدفع نحو بعث شركات ناشئة في المجال التكنولوجي والترفيع في عدد المؤسسات التي تحمل علامة مؤسّسة ناشئة وفق ما ذكرته هدى حران مديرة حاضنة الاعمال بولاية مدنين.وجاءت هذه المبادرة بتنظيم من منظمة التعليم من اجل التوظيف بتونس وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في إطار دعم الشراكات التكنولوجية الناشئة وتحسين نسق التشغيل والاستثمار ودعم الشباب ومساندته لاستثمار روح المبادرة لديه وتنمية قدراته.تداول على المصدح في هذا اليوم الذي حضرته مؤسسات مالية ومؤسسات ناشئة شباب قدم بكل ثقة واقتدار مؤسسته الناشئة بعضهم اعتمد اللغة الفرنسية والبعض الاخر الانقليزية بكل طلاقة لسان فشدوا الحضور وخاصة بافكار المشاريع التي احسنوا التعريف بها وباهدافها ودوافع اختيارها على غرار "كرية اكسبراس" للتسهيل على الحريف عملية كراء سيارة و"سانيتي" لفائدة المهتمين بالشان الفلاحي و"ايريتش"لترويج منتوجات الصناعات التقليدية و"الحكيم "المختص في تكنولوجيا الصحة الى جانب قائمة هامةمن المشاريع ذات القيمة التكنولوجية الكبرى .قدّم شبّان يتقدّون حماسا مشاريعهم في انتظار أن يحظوا بموافقة البنوك على التمويل او إبرام شراكات مع شركات اخرى حتى ترى النور وتحقق طموحات واحلام شباب نهل من العلم والمعرفة ووظف الذكاء لاقتحام مجال التكنولوجيات الحديثة في تسهيل شؤون الحياة والاستجابة الى متطلّباتها المعاصرة.انتهت ستة اشهر من عملية احتضان دفعة اولى من 11 شابّا بعد عملية فرز اولية بين 42 شابّا ثم 28 شابّا لتنطلق 3 دورات ستخصّص للنساء بين 18 و35 سنة سيفتح باب الترشح لها في موفى شهر اوت المقبل وفق هدى حران.