افتتاح الفضاء الثقافي لاغورا بجزيرة جربة وسط اقبال هام لفئات مختلفة الاعمار

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فتح الفضاء الثقافي لاغورا بجربة ابوابه ليستقبل مساء يوم امس الخميس جمهورا متعطشا للسينما لاسيما في قاعة عرض جهزت بمعدات تقنية ذات جودة وهو ما تجلى في الاقبال الكبير الذي شهده العرض الاول الذي خصص للاطفال معلنة بذلك عن عودة السينما الى الجزيرة التي لم يتوفر بها قاعة سينما منذ عقود.ويتنوع جمهور لاغورا بتنوع فضاءاتها التي وجد فيها الطفل نصيبا والشاب ملاذا والفنان مكانا فهذا الفضاء يحتوي على اجنحة للعرض ومقهى ادبي ومساحة عمل مشترك وفضاء ترفيهي وركن تجاري لبيع منتوجات الصناعات التقليدية وورشات متجهة للاطفال في فن الحكواتي والدمى التقليدية في تصميم والوان مدروسة.وجاء تركيز لاغورا بجزيرة جربة مواصلة لتجربة ارساء فضاءات ثقافية بنظرة جديدة في الجهات انطلقت في مدينة المرسى منذ سنة 2014 ثم جزيرة جربة بتصور جديد هو الاول من نوعه في تونس على ان يشمل ولايات اخرى تدريجيا منها قابس والكاف وفق مديرة المشروع غفران هلاغمي.واوضحت ان لاغورا جربة يتمبز بتصور متطور اعتبارا لجمعه 6 فضاءات متنوعة تلبي رغبات وتطلعات كل الشرائح العمرية وتوفر مجالا واسعا للتشبع ثقافة وفنا وابداعا وفق قولها.ومن جهته اعتبر وجدي البرجي المدير الفني للاغورا ان هذا الفضاء مهم للنشاط الثقافي والفني بما سيستضيفه من فنانين من خلال حائط للفن التشكيلي الذي سيكون فضاء لعرض اللوحات وذلك اضافة الى اتاحة مجال للحوار والتفاعل بين الفنان والزائر تكريسا لتوجه جديد للتقبل الايجابي والمندمج للفعل الثقافي لافتا الى ان لاغورا ستوفر برنامجا متنوعا طيلة الصائفة لفائدة كل الفئات .