..





افادت وزارة التجهيز والاسكان، الجمعة، انه جرى تركيز الجزء الأول من الجسر الحديدي على مستوى قنال الديوان الوطني للتطهير بمنطقة البحيرة باتجاه حي الخضراء .ويندرج تركيز الجزء الأول من الجسر الحديدي، في إطار مواصلة انجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية "اكس 2" والطريق الوطنية رقم 9 الرابطة شمال جنوب "زاد 4" وشارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس، على ان تتواصل اشغال الخرسانة المسلحة للجسر خلال الايام القادمة.ويبلغ طول الجزء الأول من الجسر 48 مترا، ويتكون من الخرسانة والهياكل الحديدية، والتي تم صنعها بتونس تحت اشراف خبرات ويد عاملة تونسية.وتم بحسب المصدر ذاته، برمجة وضع الهيكل الحديدي للجسر الثاني المؤدي إلى منطقة البحيرة موفى شهر جويلية 2022 ليتم استغلال الجسرين في الاتجاهين.ودعت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، لدى اطلاعها على تقدم أشغال الجسر الحديدي، كافة المتدخلين إلى مزيد تضافر الجهود للتسريع في نسق انجاز بقية أجزائه بالجودة المطلوبة ووفقا للآجال المتفق عليها نظرا لأهميته في تعصير شبكة الطرقات المهيكلة للمدن بإقليم تونس الكبرى، وتخفيف حركة المرور على الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 9.يشار الى انه تم فتح الأجزاء الوظيفية من هذا المشروع للجولان في فترات سابقة لتسهيل حركة المرور أمام مستعملي الطريق، بحسب المصدر ذاته.