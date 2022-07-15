رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين وقيام الجهات المختصة بدورها كاملا


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 20:39قراءة: 1 د, 6 ث
      
اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى لقائه، الجمعة، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين وقيام الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل.


وشدد سعيد، ، خلال هذا اللقاء الذي جرى بقصر قرطاج، على ضرورة عدم ترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب في اضطراب في تزويد الأسواق بصفة طبيعية، معتبرا "أنّ ظاهرة غياب بعض المواد الغذائية في كل مرة هي في أكثرها غير بريئة"، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وجدّد رئيس الدولة في سياق اخر، الدعوة إلى متابعة ملف الأموال المنهوبة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية التي عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير.



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ولفت في هذا الشان، الى أن الامر لا يتعلق بأموال الشعب وهو لا يخصّ الإجراءات القضائية فقط، ولكن يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي.


كما شدد رئيس الدولة، على أن الأمر لا يمكن أن يتواصل بهذا الشكل لأن هذه الملفات لا يتم تناولها إلا بعد صدور أمر قضائي في الخارج، لا سيما وان المسالة لا تتعلق بشخص واحد أو اثنين بل بأكثر من ذلك، ولا تتعلق بدولة واحدة بل بعديد الدول التي تم تهريب الأموال إليها.


وقال سعيد في السياق نفسه " إنه لا مجال للتراخي ولا مجال للتأخير لأننا مؤتمنون على حقوق الشعب التونسي ومن بينها حقه في استرجاع أمواله المنهوبة".



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