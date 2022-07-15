صفاقس : حزب "حركة الشعب يريد" يطلق حملته الدعائية المساندة لمشروع الدستور الجديد

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تحت شعار " نعم للجمهورية الجديدة لمستقبل أفضل للفلاح والبحار من اجل الحفاظ على الأمن الغذائي"، أطلق " حزب حركة الشعب يريد"، اليوم الجمعة في صفاقس، حملته الدعائية المساندة للاستفتاء بــ"نعم" حول مشروع الدستور الجديد المنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية الجاري، وذلك عبر اجتماع نظّمه بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.وذكر ممثّل حزب حركة الشعب يريد في صفاقس، سمير الزواغي، في تصريح اعلامي ان "حزبه يدعو المواطنين الى ضرورة الاقبال بكثافة يوم 25 جويلية الجاري على صناديق الاقتراع والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، من باب إحساس قيادته ومنخرطيه بالمسؤولية وتشبعهم بالروح الوطنية واصطفاهم وراء هموم الشعب المهمّش والمفقّر والمعطّل، وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما خلفته المجموعة التي سطت على الحكم خلال العشرية القاتمة، بواسطة المال الاجنبي الفاسد وارست نظام برلماني لم يمثل الشعب في شيء ولكن عمل على خدمة الفاسدين والانتهازيين ومصالح البلدان الاجنبية الاستعمارية"، حسب تعبيره.وأضاف الزواغي قوله "ان مساندة مشروع الدستور الجديد والتصويت عليه بـ"نعم" يعدّ مساندة لصوت الشعب وللاغلبية الشعبية ولرئيس الجمهورية الذي حمل على عاتقه الامانة الثقيلة وقطع الطريق امام النظام السياسي البرلماني القديم وعصابات الانتهازية والوصولية الذين عملوا على التنكيل بالشعب، وذلك في محاولة منه الى ارساء جمهورية جديدة تقوم على العدل والشفافية والنزاهة وعلوية القانون واستقلال القضاء"، وفق تقديره.وبخصوص الانشطة الدعائية لحزب "حركة الشعب يريد"، المبرمجة في صفاقس خلال الفترة المتبقية من الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد، ذكر أنه من المنتظر تنظيم لقاءات واتصالات مباشرة مع المواطنين في مختلف المحليات ونصب خيمة دعائية وسط مدينة صفاقس لحشد المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت لفائدة مشروع الدستور الجديد، معربا عن استغرابه من موقف عدد من القوى السياسية الداعية الى مقاطعة الاستفتاء والتصويت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد، سيما ازاء ما شهدته البلاد من عديد الشوائب والسلبيات منذ آخر 2010 الى حد الآن"، بحسب رأيه.يذكر أن هذا الاجتماع المندرج ضمن الحملة الدعائية المساندة للاستفتاء ب"نعم" على الدستور الجديد الذي نظمه حزب حركة الشعب يريد بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحةوالصيد البحري بصفاقس، قد حاد عن هدفه الرئيسي والاصلي ليتحول في اغلب جوانبه الى مناقشة المسائل الداخلية الخاصة بمنظوري المنظمة الفلاحية سيما في ظلّحضور رئيسها، نور الدين بن عياد، الذي كانت له اول مصافحة مع منظوري القطاع بعد التغيير الذي شهدته قيادة المنظمة مؤخرا.