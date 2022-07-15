وزير الصحة يدعو إلى تقريب خدمات التلقيح ضد فيروس كورونا من المواطنين وتكثيف عمليات التلقيح

أكد وزير الصحة، علي المرابط، خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة بمقر الوزارة، على أهمّية تنفيذ الخطّة التي تم إعدادها والهادفة إلى تقريب خدمات التلقيح ضدّ كوفيد-19 من المواطنين.ووفق ما نشره موقع الوزارة على شبكة الانترنيت، فإن الوزير دعا أيضا، في هذا الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لجائحة كوفيد 19، إلى تكثيف عمليات التلقيح.وتم، بهذه المناسبة، استعراض وتقييم مؤشّرات الوضع الوبائي على المستوى المحلّي والعالمي، وشدّد الحاضرون في الاجتماع على ضرورة مواصلة إحكام تطبيق البروتوكولات الصحية، وعلى مزيد المتابعة وتكثيف عمليات الرصد على مستوى المعابر الحدودية.